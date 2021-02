Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a confirmat desparțirea de Gabi Badalau. In timp ce afaceristul era surprins de paparazii de la Spynews in compania catorva tinere, focoasa blondina facea anunțul desparțirii. Declarațiile vedetei dau carțile pe fața.

- Bianca Dragușanu este mai indragostita ca niciodata, iar asta o dovedesc postarile de pe rețelele de socializare, in care ii declara lui Gabi Badalau iubirea. Frumoasa vedeta nu a facut excepție nici de aceasta data, iar fanii au fost martori.

- Dupa ce Maldive a devenit pentru aproape o luna pamant romanesc, Bianca Dragușanu cutreierandu-l ba alaturi de prieteni, ba in preajma lui Gabi Badalau, cel despre care acum se presupune ca este foarte apropiata, diva a revenit in Romania, unde o ține dintr-o petrecere in alta. Bianca Dragușanu, la…

- Exclusivitatea momentului. Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au fost prinși impreuna, in Dubai. Cei doi s-au tratat cu o vacanța de lux in Emirate, la inceput de an, unde s-au consolat reciproc in urma idilelor nereușite. Dupa ce zilele trecute au petrecut o seara de neuitat intr-un restaurant de lux,…

- Doar o zi a trecut de cand Spynews.ro v-a aratat imaginile momentului cu Bianca Dragușanu și Gabi Badalau in Dubai, dar și declarațiile celor doi despre presupusa relație, insa iata ca deja vedeta a pus ochii pe alt barbat! Imediat dupa a publicat imaginile cu el pe Instagram!

- Ieri Spynews.ro v-a prezentat bomba inceputului de an! Bianca Dragușanu a fost surprinsa in compania lui Gabi Badalau, insa iata ce face vedeta in Dubai, la scurt timp dupa ”marea intalnire”. Aceasta le-a aratat totul fanilor!

- Dupa ce Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate prima reacția a lui Gabi Badalau, dupa ce a fost surprins alaturi de Bianca Dragușanu in luxosul Dubai, avem și primele declarații ale blondinei in urma ipostazelor controversate! Iata ce a spus diva despre celebrul afacerist!

- Claudia Patrașcanu trece prin momente grele dupa desparțirea de soțul ei. Zilele trecute a postat un mesaj in mediul virtual in care dezvaluie ca Gabi Badalau vrea sa ii ia cei doi copii, in urma luptei in istanța pentru custodia acestora, iar acum, vedeta continua seria dezvaluirilor. In cadrul unui…