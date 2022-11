Anchetatori din Statele Unite afirma ca barbatul care a impuscat mortal sase dintre colegii sai, la un magazin Walmart din statul Virginia, in aceasta saptamana, scrisese o nota in telefonul sau in care ii acuza pe colegi ca l-au barjocorit, informeaza Rador.

