- „Pentru copiii și tinerii care ma urmaresc și care viseaza sa fie si ei influenceri. Nu faceți ca mine. Sa nu va credeți mai puternici decat viața, sa nu va lasați seduși de celebritate și sa riscați totul pentru asta. Sa nu va faceți ca zambiți și ca sunteți fericiți cand nu mai e niciun pic de soare…

