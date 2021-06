Ce a făcut ambasadorul american Hogan în biroul lui Voronin pe 28 mai CHIȘINAU, 24 iun - Sputnik. In scrisoarea sa Vladimir Voronin ii reamintește ambasadorului american ca pe 28 mai a efectuat o vizita la biroul Partidului Comuniștilor din Chișinau. Liderul PCRM susține ca aceasta intrevedere a avut loc la inițiativa diplomatului SUA Dereck Hogan. © Photo : Comisia Electorala Centrala a Republicii MoldovaIntalnire intre ambasadorul SUA și conducerea CEC in prag de alegeri: Care a fost motivul „La aceasta intalnire, v-am citit fragmente din Convenția de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice, care sta la baza relațiilor juridice internaționale… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul Ambasadei Republicii Moldova in Rusia a fost prins la frontiera cu un permis de conducere fals. Barbatul care se afla intr-o misiune diplomatica circula de 14 ani cu acest document falsificat. Șoferul Ambasadei Republicii Moldova la Moscova a fost depistat la punctul de trecere al frontierei…

- Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) al Republicii Moldova a avertizat luni asupra unor riscuri la adresa securitatii nationale in urma deciziei Comisiei Electorale Centrale privind deschiderea a trei sectii de vot in Transnistria in localitati care scapa controlului autoritatilor constitutionale…

- Serviciul de Informatii si Securitate atentioneaza asupra riscurilor legate de decizia Comisiei Electorale Centrale de a deschide sectii de votare in comuna Corjova, raionul Dubasari si in municipiul Bender.

- Deputații PSRM au cerut Serviciului de Informații și Securitate, Procuraturii Generale și Serviciul Protecție și Paza de Stat sa se autosesizeze in legatura cu declarațiile președintei Maia Sandu, precum ca unii membrii ai familiei sale ar fi filați. Bogdan Țirdea a anunțat astazi ca socialiștii au…

- Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrincea, a confirmat ca ambasadorul ucrainean a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinau pe cazul Ceaus, iar rapirea judecatorului, ar fi fost pusa la cale de serviciile secrete din Ucraina, cu acordul a Serviciului de Informații și Securitate din…

- Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrincea, a confirmat ca ambasadorul ucrainean a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinau pe cazul Ceaus, iar rapirea judecatorului, ar fi fost pusa la cale de serviciile secrete din Ucraina, cu acordul a Serviciului de Informații și Securitate din…

- Un nou scandal de amploare in Republica Moldova, in care este vizat șeful Procuraturii Generale. De aceasta data, Alexandr Stoianoglo este acuzat ca ar persecuta judecatorii incomozi si i-ar promova pe cei loiali ca sa ii poata controla. Acuzațiile se regasesc intr-o scrisoare adresata luni de vicepresedintele…

- Deputații PSRM acuza Serviciul de Informații și Securitate (SIS), dar și președintele Maia Sandu de faptul ca au cunoscut despre rapirea judecatorului ucrainean Nicolae Ceaus. In cadrul unui briefing de presa, parlamentarii au prezentat mai multe probe. „In 2019, președintele Ucrainei Vladimir Zelenski…