Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi a marturisit ca a avut ieșiri nervoase fața de Bianca Dragușanu, insa motivele din satele violențelor au fost imediat scoase la suprafața de catre afacerist. In timp ce vedeta susține ca a fost maltratata și lasata leșinata pe podea, fostul ei aprtener explica in ce context a ajuns sa o loveasca.

- Lucurile par sa fie din ce in ce mai serioase intre Daria Radionova și Alex Bodi, iar asta se poate observa și din comportamentul femeii fața de Selena, fiica afaceristului. Cei doi au in plan sa se casatoreasca, conform spuselor lui Alex Bodi. Daria Radionova și fiica lui Alex Bodi se ințeleg de minune…

- Jucatorul de tenis Rafael Nadal a afirmat, duminica, ca se simte pregatit sa revina din nou pe teren. Spaniolul spune ca joaca tenis pentru a-și bucura fanii care se afla in carantina. Rafael Nadal vizeaza un al 21-lea titlu de Mare Slem. Marti acesta va juca la ATP Cup de la Melbourne. Conform AFP,…

- Alex Bodi nu mai vrea sa aștepte prea mult paa iș va uni destinul cu cel al iubitei sale, Daria Radionov. AFaceristul și rusoaica iși arata iubirea de fiecare data cand au ocazia, iar nunta cleor doi se aporpie cat mai mult de realitate.

- Alex Bodi a petrecut o perioada de aproape 40 de zile in inchisoare, dupa care a fost plasat in arest la domiciliu! Afaceristul a oferit primul și singurul interviu pentru Antena Stars despre clipele grele pe care le-a avut de traversat! Cate kilograme a slabit in spatele gratiilor!

- Deși cand era in inchisoarea ii statea mintea la ea, chiar daca acasa il aștepta Daria, Alex Bodi a demonstrat astazi ca a uitat-o complet pe Bianca Dragușanu. Afaceristul i-a facut o declarație de dragostei actualei sale partenere. „Prețioasa mea”, a alintat-o acesta. Alex Bodi, declarație de dragoste…

- Cu toate ca au trecut prin momente grele, scandaluri și certuri, iubirea lor a invins! Alex Bodi, declarație de dragoste pentru Daria Radionova! Afaceristul, indragostit ca un adolescent! Rusoaica i-a pus inima pe jar!

- Alex Bodi pare sa fi innebunit de gelozie, de cand fosta sa nevasta, Bianca Dragușanu, a fost surprinsa la Istanbul, in compania unui milionar turc. Afaceristul nu mai are liniște in spatele gratiilor și se comporta de parca actuala sa iubita, Daria Radionova, nici nu ar exista la mijloc. El și-a pus…