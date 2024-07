Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi a facut lumina referitor la situatia de pe aeroport, chiar inainte de a se imbarca catre Mykonos. In exclusivitate pentru Spynews, Alex Bodi a explicat ca lucrurile nu au ar sta chiar asa cum s-a speculat in presa.

- Alex Bodi pare ca a dat-o uitarii pe Ema Uta. Afaceristul are deja o noua iubita, o tanara de 20 de ani din Republica Moldova, dar care este stabilita in Dubai. Cei doi ar forma un cuplu de cateva saptamani, dar abia ieri s-au afișat impreuna pentru prima data. In aceasta dimineața, au ajuns și in Mykonos,…

- Traficul a explodat in punctele Kulata și Makaza, conform informațiilor transmise de Poliția de Frontiera a Bulgariei catre Centrul Comun de Contact Giurgiu. De asemenea,... The post Poliția de Frontiera le ofera romanilor care merg in Grecia puncte alternative de trecere a frontierei, mai puțin aglomerate…

- Yosif Eudor Mohaci este cunoscut in Romania pentru relația sa cu Anda Adam, cantareața și personalitate de televiziune. In afara acestei povești de dragoste, barbatul a reușit sa-și mențina o viața relativ discreta, evitand sa intre prea mult in lumina reflectoarelor. Iata cateva detalii despre cine…

- Gabi Badalau și noua lui iubita, Daria, au trecut la urmatorul nivel! Afaceristul și-a dus iubita in vacanț in Mykonos și petrec pe cinste pe taramul bogaților din Grecia! Iata imagini incediare din escapada romantica a celor doi! Gabi Badalau a filmat-o in ipostaze de senzație pe Daria!

- Politia de Frontiera a facut, duminica, 16 iunie 2024, un anunț important pentru romanii care vor sa iasa cu un copil din țara, avand in vedere ca este vacanta de vara si in aceasta perioada tot mai multi parinti calatoresc impreuna cu copiii in afara Romaniei. Ce acte nu trebuie sa-ți lipseasca? Ce…

- Care sunt conditiile de calatorie pentru parinții care vor sa plece cu copii minori in strainatate, in condițiile in care vacanța de vara este tot mai aproape? Lista actelor necesare pentru a pleca in vacanța.

- Poliția de Frontiera transmite ca, in zilele de duminica și luni, circulația mașinilor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone va fi restricționata pe teritoriul Ungariei, in contextul celebrarii Rusaliilor Catolice. Masura se va aplica și in Germania, insa doar maine, 19 mai 2024. Anunț major pentru șoferi…