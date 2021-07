Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al alianței Nord-Atlantice, a intervenit in direct la Antena 3, la News Hour with CNN, unde a tras cateva concluzii in urma discuțiilor la nivel inalt. “In esența, a fost mai mult decat un element de natura personala. Este clar ca, in acest moment asistam la vremuri…

- Zece angajati ai Serviciului de Inmatriculari din Timisoara au fost ridicati, luni dimineata, de ofiterii DGA, fiind cercetati pentru luare de mita. Cei 10 sunt toți lucratori la ghișee și au fost chemati luni dimineața la o ședinta de prevenire, unde și-au facut apariția ofiterii DGA, arata opiniatimisoarei.ro.…

- Doua femei au fost scoase, duminica aseara, dintr-un apartament din Craiova, cu ajutorul luptatorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dolj, unde erau sechestrate de soțul uneia dintre ele. Potrivit anchetatorilor, barbatul le-a agresat fizic pe cele doua femei, dupa care le-a sechestrat in locuința.…

- Camera Deputaților a decis sa-și reinnoiasca flota auto de protocol, dupa ce vechile limuzine de protocol au atins pste 300.000 de kilometri la bord fiecare. Astfel, potrivit normativului aprobat de Biroul Permanent al Camerei, ar urma sa fie achiziționate 5 limuzine noi, cu urmatoarele caracteristici…

- Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) a transmis azi toate informațiile pe care romanii trebuie sa le știe despre certificate digitale verzi sau așa-numitele „pașapoarte COVID” care vor facilita libera circulație in Uniunea Europeana. Certificatele vor conține un cod QR și se vor putea descarca…

- Televiziunea de știri Antena 3 a difuzat, luni, 10 mai, incepand cu ora 18.00, primul jurnal News Hour with CNN, in parteneriat cu cea mai puternica rețea mondiala de știri. Este pentru prima data cand un post din Romania produce un program de știri cu CNN, tot in premiera fiind lansata și o platforma…

- News Hour CNN este un program de știri interne și externe care va avea debutul luni, la ora 18.00. Directorul postului Antena 3, Mihai Gadea, a anunțat ca este vorba de o dubla premiera. “Cei care iubesc secțiunea digitala, pe site-ul www.antena3.ro, va exista o secțiune speciala cu știri de peste tot…

