Ce a discutat Vladimir Zelenski cu Papa Francisc la Vatican Situația umanitara și politica din Ucraina a fost subiectul discuției de ieri dintre suveranul pontif și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, invitat la Vatican, informeaza Rador. Cei doi lideri au convenit asupra necesitații de a continua eforturile pentru a sprijini populația civila, iar Papa Francisc a subliniat in special nevoia urgenta de gesturi de umanitate fața de persoanele cele mai vulnerabile, copiii și batranii. CITESTE SI Turcia: inaintea scrutinului de duminica, masurile de securitate sunt intarite de catre autoritați 03:37 4 Incendiu uriaș la o fabrica de uși din orașul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI: inaintea scrutinului de duminica, masurile de securitate sunt intarite de catre autoritați 03:37 4uriaș la o fabrica de uși din orașul…

Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski s-a intalnit cu presedintele Sergio Mattarella si apoi cu prim-ministrul Giorgia Meloni apoi s-a indreptat catre Vatican pentru discutii cu Papa Francisc.Atat Mattarella, cat si Meloni au reiterat sprijinul deplin al Italiei pentru Ucraina in ceea ce priveste ajutorul militar, financiar,…

- Doua persoane au cazut, sambata, intr-un bazin, la Rafinaria Petromidia Navodari. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri si medicale.”Intervenim la Petromidia, la 2 persoane cazute intr-un bazin”, anunta, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta, conform…

- „Pentru mine, cel mai important lucru este sa nu ne pierdem militarii", a declarat Zelenski in timpul intalnirii, la Varsovia, cu presedintele polonez Andrzej Duda.„Si, cu siguranta, daca exista la un moment dat evenimente si mai intense si pericolul ca noi sa pierdem personal din cauza incercuirii,…

- Situația pare tot mai complicata in Balcani, unde propaganda ruseasca profita ca state precum Macedonia de Nord bat la porțile UE de 17 ani. Politologul Veronica Anghel spune ca Bruxellesul ar trebui sa dea mai multa importanța țarilor din zona. Opt state sunt țari candidate la integrarea in UE.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat, joi, regiunea Herson, unde a discutat cu locuitorii și a promis ca va fi reconstruit treptat tot ceea ce a fost distrus de catre ocupanții ruși, informeaza Ukrainska Pravda . „Calatorie de lucru in regiunea Herson. Satul Posad-Pokrovske, unde multe…

- Suntem in ziua cu numarul 370 a razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Situația militara devine din ce in ce mai dificila in jurul Bahmut, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski, in timp ce multe dintre campurile de lupta din Ucraina se transforma in noroi, odata cu venirea primaverii, iar…

- Un sondaj de opinie realizat luna aceasta in Ucraina arata ca 91% dintre ucraineni sunt mulțumiți de activitatea președintelui Volodimir Zelenski, iar majoritatea (65%) si-ar dori ca acesta sa fie reales la conducerea tarii. Potrivit sondajului, care a fost realizat de grupul Rating, inainte de razboi,…

- „Kremlinul se pregateste sa sugrume Moldova” este avertismentul transmis de catre președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in deschiderea Conferintei anuale de Securitate de la Munchen. Situația din Ucraina este principalul punct al convorbirilor și analizelor.