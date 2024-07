Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut noi inregistrari intre principalul suspect in cazul crimei stomatologului din Braila și mama acestuia, potrivit Antena 3 CNN.Mama: Presa și procurorii spun ca ești asasin la comanda, ca ai fost platit. Daca tu nu ești, trebuie sa mergi pana in panzele albe.

- Suspectul in cazul crimei din Braila și-a sunat mama din arest. Ce i-a spus femeii care i-a dat viața despre acuzațiile procurorilor. Iși recunoaște sau nu fapta barbatul care a fost saltat de polițiștii dupa uciderea Marinei, medic stomatolog.

- Au aparut informații cutremuratoare despre crima din Braila! Principalul suspect a fost dus la audieri, dupa trei zile in care a fost cautat de polițiști. S-a aflat ce ar fi facut suspectul dupa ce ar fi comis crima și ce traseu ar fi avut stabilit. Și-ar fi schimbat chiar și hainele pe traseu!

- Dupa patru zile de investigații, principalul suspect in cazul uciderii medicului stomatolog din Republica Moldova a fost capturat și reținut pentru 24 de ore. Acesta este un barbat de 40 de ani din Braila, despre care procurorii afirma ca a avut nevoie de doar 33 de secunde pentru a-și executa planul.…

- ACTUALIZARE 22:30 Principalul suspect in cazul crimei din Braila a fost prins. Un barbat din Braila, cu mai multe antecedente penale, este cel suspectat ca ar fi ucis-o cu salbaticie pe femeia din Republica Moldova, medic stomatolog, marți seara, in cabinetul ei.

- Principalul suspect in cazul crimei din Braila a fost prins. Un barbat din Braila, cu mai multe antecedente penale, este cel suspectat ca ar fi ucis-o cu salbaticie pe femeia din Republica Moldova, medic stomatolog, marți seara, in cabinetul ei.

- Informații de ultim moment! A fost prins principalul suspect in cazul crimei Marinei, femeia ucisa in Braila! Barbatul urmeaza sa fie dus la reconstituire, astfel incat polițiștii sa afle modul exact in care a fost ucisa. Au aparut detalii cutremuratoare despre crima din Braila!

- A fost gasit principalul suspect in cazul crimei din Braila! Barbatul banuit ca ar fi ucis-o pe Marina in cabinetul stomatologic a fost surprins in imagini de camerele de supraveghere. Polițiștii l-au cautat in tot acest timp.