- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a primit, luni, la Palatul Victoria, vizita unei delegatii a Congresului SUA, condusa de Steven Lynch, presedinte al Subcomisiei parlamentare pentru Securitate Nationala din Camera Reprezentantilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul Nicolae Ciuca a primit luni, 21 martie, la Palatul Victoria, vizita unei delegații a Congresului SUA, condusa de catre Steven Lynch, președinte al Subcomisiei parlamentare pentru Securitate Naționala, din Camera Reprezentanților, a informat Guvernul Romaniei, iar discuțiile au vizat situația…

- Premierul Nicolae Ciuca are luni o intalnire cu o delegație a Congresului SUA, potrivit unui anunț al executivului. Intalnirea va avea loc la ora 18.30, la Palatul Victoria. Vizita congresmanilor americani vine pe fondul razboiului din Ucraina, declanșat de invazia rusa. …

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, sambata, dupa ședința de Guvern, ca sumele cheltuite de statul roman de cand a inceput razboiul din Ucraina vor fi decontate de Bruxelles. „Un subiect a fost acela de a identifica totalul cheltuielilor de cand a inceput razboiul din Ucraina. Este vorba de 51 de milioane…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, joi, o convorbire telefonica, despre situatia din Ucraina, cu omologul sau, premierul ucrainean Denys Shmyhal. Prim-ministrul a trasmis, intr-un mesaj pe Twitter, ca Romania isi ajuta vecinii si sprijina independenta si suveranitatea Ucrainei. „Solidaritate si sprijin…

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga s-a intalnit, joi, cu diplomatul israelian Amir Sagron și au discutat despre primirea isrelienilor care vin din Ucraina, pe teritoriul țarii noastre. ”Romania are o granița comuna cu Ucraina de 650 km. In aceasta dimineața, echipa ambasadei noastre a…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretul prin care se aproba legea care permite statului roman sa vanda dozele de vaccin impotriva COVID-19, care reprezinta surplus. Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut, luni, la Palatul Victoria, prima intalnire cu membrii Consiliului Director al Camerei de Comert Americane pentru Romania (AmCham) Romania. Discutiile au vizat prezentarea prioritatilor Guvernului, cu accent pe oportunitatile oferite de cel mai mare buget de…