Ludovic Orban a a declarat ca a avut o discuție pe holurile Parlamentului cu George Simion, copreședinte al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) privind grabirea calendarului de investire a noului guvern. “Noi am solicitat lucrul asta privind investirea guvernului. Am avut de-a lungul timpului colaborare, am vorbit despre chestiuni de Parlament, despre Camera…nu nu nu, […] The post Ce a discutat Ludovic Orban cu liderul AUR, George Simion, pe holurile Parlamentului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .