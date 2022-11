Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o intrevedere, la Palatul Elysee, cu presedintele francez, Emmanuel Macron. Intr-o postare pe Facebook, seful statului a anuntat ca Franta este un sustinator al aderarii tarii noastre la Spatiul Schengen si a precizat ca i-a multumit presedintelui Macron pentru sprijinul…

