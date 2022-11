Stiri pe aceeasi tema

- Subiectul fortificarii capacitaților in domeniul securitații și apararii a fost discutat de Președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu delegația Comisiei pentru aparare a Camerei Comunelor, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, condusa de catre Tobias Ellwood. „Traim vremuri complicate,…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, Kent Logsdon, despre ultimele evenimente de actualitate. {{646590}}Discuțiile s-au referit la agenda parlamentara și reformele din țara, șeful legislativului reiterind ca reforma justiției este…

- „Noi vedem ce face Rusia in Ucraina, invazie, razboi nejustificat, ce fac ei, ați vazut cum dau in terenuri de joaca, apartamente, cauta baze militare, noi vedem, toți oamenii raționali cine e pericol”. Astfel a comentat Președintele Parlamentului, Igor Grosu, avertizarile Kremlinului precum ca Occidentul…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o serie de intrevederi bilaterale cu omologii sai din diferite țari. Discuțiile au avut loc in cadrul primului Summit parlamentar „Platforma Internaționala Crimeea”, ce s-a desfașurat, pe parcursul zilei de ieri, la Zagreb, Croația. Discuțiile s-au focusat…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat ca, in contextul in care mulți moldoveni revin acasa dupa anunțul lui Vladimir Putin de mobilizare parțiala pentru a spori rindurile armatei care lupta in Ucraina, autoritațile de la Chișinau intreprind masuri de securitate sporite pentru ca in aceasta…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, exclude caderea Guvernului și organizarea alegerilor anticipate. Acesta spune ca intr-adevar iarna va fi una grea, insa Moldova are „vecini” care in caz de necesitate va ajuta țara, iar intre timp autoritațile cauta soluții și indeamna oamenii sa economiseasca.…

- Liderul PAS, Igor Grosu susține ca nu va cadea Guvernul, iar Natalia Gavrilița ramine prim-ministru. Cu toate acestea, Grosu nu a exclus, la o emisiune de la TVR Moldova, ca ar putea fi schimbați și alți miniștri sau șefi de agenții. „Doamna Cantaragiu este o profesionista, dar nu e simplu sa faci politici…

