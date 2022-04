Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea miniștrilor Apararii din țarile Grupului Vișegrad va fi anulata din cauza poziției diplomatice a premierului Ungariei, Viktor Orban, cu privire la conflictul dintre Rusia și Ucraina. Urmatoarea intalnire V4 dintre miniștrii Apararii din Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria nu va mai avea loc,…

- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. NATO se reuneste intr-o sedinta de urgenta la care va lua parte si presedintele Joe Biden, sosit miercuri seara la Bruxelles. Zelenski face apel ca oamenii sa iasa pe strazi si sa protesteze, in timp ce acuza Rusia ca foloseste…

- Rada Suprema de la Kiev (parlamentul unicameral ucrainean) a aprobat joi un proiect de lege care permite confiscarea bunurilor sau proprietatilor detinute de Rusia sau de cetateni rusi in Ucraina in contextul invaziei ruse in aceasta tara, relateaza Reuters si Liga.net, potrivit Agerpres. Fii…

- Aproape 90 de ucraineni, majoritatea femei și copii, au ajuns in comuna Rodna, județul Bistrița-Nasaud, sub coordonarea Andreei Seni, cea care conduce o asociație ce promoveaza cultura și istoria din Rodna, insa acum s-a transformat in asociație de sprijin umanitar. Au inceput prin a aduce cateva persoane,…

- Blinken a declarat joi la ABC TV ca planul Rusiei a fost de a pune capitala Kiev in pericol."Sa ia cu asalt capitala, sa atace alte mari orase", a spus seful diplomatiei americane."Vedem forte care intra din nord, din est, din sud, iar asta face parte din planul pe care l-am prezentat lumii in ultimele…

- Statele Unite inchid ambasada de la Kiev si transfera „temporar” personal diplomatic redus ramas in tara la Lvov, un oras din vestul Ucrainei, a anuntat secretarul de stat Antony Blinken, intr-un comunicat, informeaza News.ro. „Am ordonat aceste masuri dintr-un singur motiv – siguranta personalului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat marti, la Kiev, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau ucrainean Volodimir Zeleski, ca „de-acum incolo este posibil un progres in negocierile de pace” dintre Moscova si Kiev, transmite AFP, potrivit news.ro.

- Erdogan acuza Occidentul ca ”inrautateste lucrurile” intre Ucraina si Rusia, il ataca pe Biden, o lauda pe Merkel si insista sa organizeze ”negocieri bilaterale” intre Zelenski si Putin in Turcia. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care si-a propus medierea in criza ucraineana, acuza vineri Occidentul…