- Un barbat din Marea Britanie, foarte plictisit din cauza izolarii la domiciliu, a luat decizia de a-și aranja gradina casei, ca sa mai omoare timpul. La scurt timp dupa ce a inceput sa sape a avut parte de o surpriza de proporții.

- In urma intervenției pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata din localitatea Straja, comuna Tarcau, județul Neamț, pompierii au descoperit o persoana decedata, noteaza ZiarPiatraNeamț.ro.Acțiunea la care au participat și pompierii de la Detașamentul Piatra-Neamț a avut loc joi și a constat…

- Potrivit sursei citate, lui Johnson, spitalizat in cursul zilei de duminica, i se administreaza in prezent oxigen prin mijloace standard, nu cu ajutorul altor dispozitive de asistenta respiratorie, așa cum s-a vehizulat in mass media.Purtatorul sau de cuvant susține ca premierul britanic nu a avut nevoie…

- Un barbat din Marea Britanie a fost acuzat ca a comis prima crima in stare de izolare, dupa ce soția sa vreme de 44 de ani a fost gasita moarta in casa lor, informeaza The Independent, transmite digi24.ro.

- Azi-dimineața, 12 martie 2020, in jurul orei 06.00, polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 ca pe strada Raureni din municipiul Ramnicu Valcea a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Polițiștii s-au deplasat la fața locului si au stabilit ca, un barbat de 32 de ani localitate,…

- Cadavrul unui barbat, cu semne de moarte violenta, a fost gasit intr-un grajd de cai de la marginea satului Parcani. Victima s-a dovedit a fi un barbat de 42 de ani, originar din satul Crasnogorka, raionul Grigoriopol.