Ce a descoperit Protectia Consumatorilor la restaurantul McDonald’s dintre Gara de Bord

Restaurantul McDonalds de la Gara de Nord din București a fost inchis temporar joi, 19 octombrie, de inspectorii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), dupa un control care a scos la iveala mai multe nereguli, anunța instituția, intr-un comunicat. Inspectorii au mers in control la McDonalds din Gara de Nord in urma unei sesizari, precizeaza ANPC. Pe langa inchiderea temporara a restaurantului, ANPC a decis sa sancționeze operatorul economic și cu amenzi in valoare de 50.000 lei și i-a cerut „incetarea practicii comerciale incorecte”. Neregulile constatate, in timpul…