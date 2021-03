Ce a descoperit Poliţia de Frontieră într-o simplă căruţă Sturion de 140 de kilograme, descoperit de Politia de Frontiera in caruta unor braconieri. Cei doi barbati au fost opriti de oamenii legii in localitatea Grindu, din judetul Tulcea. „In data de 04.03.2020, in jurul orei 13.00, politiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Isaccea, județ Tulcea, acționand in baza unei informatii, au oprit pentru control, pe raza localitatii Grindu, un atelaj hipo in care se aflau doua persoane de sex masculin, in varsta de 41, respectiv 61 ani, domiciliati pe raza judetului Tulcea. In urma controlului, polițiștii de frontiera au descoperit,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

