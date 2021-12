Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Daniel Onoriu face declarații dureroase, dupa ce soțul ei a ajuns la spital, in stare grava, in urma cu cateva zile. Pilotul de raliuri a fost internat de urgența, dupa ce a suferit o operație de micșorare a stomacului in Turcia. Isabela Onoriu spera la o minune și marturisește ca doarme in…

- Un cuplu din Noua Zeelanda a descoperit în gradina casei un cartof gigantic care ar putea fi cel mai mare din lume, informeaza vineri DPA.Colin si Donna Craig-Brown, care locuiesc în regiunea Waikato, de pe Insula de Nord, pliveau gradina când Colin a descoperit cartoful de 7,9…

- Presedintele Comisiei de Sanatate din Senat: „Avem nevoie de ajutor din strainatate. Nu mai suntem suficient de multi doctori si cadre medicale” Presedintele Comisiei de Sanatate din Senat: „Avem nevoie de ajutor din strainatate. Nu mai suntem suficient de multi doctori si cadre medicale” Presedintele…

- Adrian Streinu-Cercel, presedintele Comisiei de sanatate din Senat, le-a transmis, duminica, romanilor sa inteleaga faptul ca Romania a ajuns in situatia in care are nevoie de ajutor din strainatate pentru a putea face fata pandemiei. Acesta a subliniat importanta vaccinarii si folosirea mastii intr-un…

- Pentru ca masurile sa fie respectate de populație, acestea trebuie explicate, ințelese și, mai ales, asumate de autoritați, spune Rafila. Acesta a subliniat ca increderea in autoritați este un element-cheie pentru respectarea masurilor și creșterea ratei de vaccinare.”Reducerea imediata a transmiterii…

- Una dintre cele mai indragite artiste din Romania comunista, Mihaela Runceanu, are parte de un spectacol la Teatrul Apollo 111 din Capitala, in regia Catincai Draganescu. Spectacolul este construit in jurul legendei nascuta din misterul mortii tragice a cantaretei, ucisa in 1989, victima fiind a unui…

- Noi spitale cu paturi pentru pacienții COVID vor fi deschise. Cseke Atilla: „Suntem intr-o criza majora” Noi spitale cu paturi pentru pacienții COVID vor fi deschise. Cseke Atilla: „Suntem intr-o criza majora” Cseke Attila, Ministrul Interimar al Sanatații, a anunțat faptul ca, de astazi, urmeaza sa…

- Maria Buza a renunțat la traiul in București și a ales sa se mute la țara, acolo unde iși contruiește o casa. Actrița a povestit cum a schimbat-o pandemia și cum și-a reorganizat viața in ultima perioada. A vrut sa scape de agitația din Capitala, așa ca Maria Buza a luat decizia de a se muta la țara.…