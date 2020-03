Comisia Europeana a anunțat astazi decizia de a demara proceduri de infringement pentru mai multe eșecuri sistemice ale autoritaților din Romania cu privire la protecția padurilor. Tara noastra are „un termen de o luna pentru a lua masurile necesare in vederea remedierii deficientelor identificate de Comisie“, dupa cum se arata in documentul CE. Masuri fara precedent In documentul Comisiei Europene se arata ca, „in cazul Romaniei, autoritatile nationale nu au fost in masura sa verifice efectiv operatorii si sa aplice sanctiuni corespunzatoare. Inconsecventele din legislatia nationala nu permit…