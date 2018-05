Trebuia s-o conduca la altar, in ziua nunții cu Prințul Harry. Totuși, faptul ca a fost operat pe inima l-a impiedicat sa ajunga in Anglia și sa-i fie alaturi fiicei sale in ziua cea mare. Desigur, toata aceasta poveste a precedat alte evenimente nefericite și scandaloase, in mijlocul carora se afla tatal lui Meghan. Ce a facut, așadar, Thomas Markle Sr. in ziua in care fiica sa devenea ducesa in Marea Britanie? Thomas regreta ca a lipsit in ziua cea mare Raspunsul e: se uita la televizor! Potrivit declarației lui, acordata celor de la TMZ, barbatul de 73 de ani a urmarit nunta fiicei lui cu Prințul…