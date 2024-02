Ce a declarat Stila Sarafu la Parchetul Judecatoriei Constanta! (FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie. Stila Sarafu, retinut de oamenii legii din Constanta, va fi prezentat miercuri, 21 februarie…

- La data de 20 februarie a.c., in jurul orei 03.15, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 1 Politie au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat ar fi fost agresat fizic.Din primele informatii, politistii deplasati la fata locului au stabilit ca la data de 19 februarie a.c.,…

- Seful DNA, Marius Voineag, a comentat in emisiunea OFF/On The Record, pe Aleph News, moderata de Sorina Matei, situatia de la DNA Constanta, explicand motivele pentru care a cerut CSM delegarea la sefia structurii teritoriale Constanta a unui alt procuror – respectiv Alexandru Mihai Stanciu, de la Parchetul…

- Marti, 6 februarie 2024, Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza propunerea de delegare in functia de procuror sef al Serviciului teritorial Constanta din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a lui Mihai Alexandru Stanciu, prim procuror la Parchetul de…

- Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.Hussein Shamieh, medic specialist in chirurgie plastica, cercetat de Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Scandal dupa ocuparea unui loc de parcare in municipiul Constanta La fata locului s a prezentat un echipaj de politie si unul de pompieri SMURD, iar persoana vatamata a fost preluata la spital. Potrivit certificatului medico legal, tanarul a suferit leziuni de violenta ce au putut fi produse prin lovire…

- Patru dintre inculpati sunt in arest la domiciliu si cinci, sub control judiciar.Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta a informat luni, printr-un comunicat de presa, ca in perioada iulie-octombrie 2023, atat ziua, cat si pe timpul noptii, cu o frecventa aproape zilnica, inculpatii O.M., C.T. si…

- Un jurnalist acuzat ca amenintase prin WhatsApp doi procurori DNA a fost achitat, decizia Curtii de Apel Constanta fiind definitiva. In prima instanta el fusese condamnat la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare.Curtea de Apel Constanta a admis, luni, apelul formulat de jurnalistul constantean…