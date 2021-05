Ce a declarat Sorana Cîrstea după ce s-a calificat în finala turneului de la Strasbourg Sorana Cîrstea a declarat, vineri, dupa ce s-a calificat în finala turneului de la Strasbourg, ca nu se astepta sa ajunga pâna în ultimul act al competiției având în vedere ca vine dupa o accidentare la glezna (suferita la Madrid).



"A fost un meci foarte dificil. Cred ca atât eu, cât și Magda, am jucat foarte solid și foarte bine. Chiar daca am pierdut primul set, am simțit ca pot juca mai bine. Apoi, am încercat sa fiu mai inteligenta pe teren și sa gasesc diverse soluții pentru a ataca și pentru a fi în control, iar asta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

