- UTA Arad nu a reusit sa adune niciun punct din meciul sustinut vineri seara, contra formatiei Farul Constanta. Tabela de pe stadionul „Francisc Neuman“ a indicat 0-1, la capatul unui meci viu, ce a contat pentru etapa 27 a Superligii. „Marinarii“ au punctat la Arad prin Adrian Mazilu. Acesta a facut…

- In prima parte a stagiunii 2022-2023, FC Hermannstadt a fost surpriza placuta a campionatului. Anul trecut l-a incheiat cu doua victorii importante, 4-0 cu liderul Farul, 1-0 cu CFR, in deplasare, și pe loc de play-off, 6, cu 33 de puncte. A venit insa depunctarea pentru datorii, 9 puncte, iar sibienii…

- Radiografia erorilor de arbitraj in cele 24 de etape arata ca CFR Cluj nu a mai caștigat puncte generate de greșelile arbitrilor, cum s-a intamplat de fiecare data in anii precedenți # In schimb, Rapid e echipa care a pus in clasament cele mai multe puncte exclusiv grație oamenilor in negru, urmata…

- CFR Cluj nu se lasa! Ardelenii il vor cu orice preț pe Philip Otele inca din aceasta iarna. Antena Sport a scris, in exclusivitate, inca de pe data de 17 ianuarie, despre interesul campioanei Romaniei pentru extrema nigeriana. In prezent, Philip Otele este jucatorul celor de la UTA Arad. Insa, avand…

- Gica Popescu a oferit prima reacție dupa ce Farul a invins FCSB in prelungiri. Echipa lui Gica Hagi a intors miraculos scorul in derby-ul de pe Arena Naționala, in minutele 90+5 și 90+6. Popescu a trait la intensitate maxima duelul cu vicecampioana, iar la final a dezvaluit momentul care a schimbat…

- Basarab Panduru nu vede cu ochi buni transferul lui Alexi Pitu la Bordeaux. Fostul internațional roman spune ca liga a 2-a din Franța este puternica și se bazeaza mult pe forța fizica, iar din acest motiv considera ca jucatorul vandut de Gica Hagi va avea viața grea. Farul l-a vandut pe Alexi Pitu la…

- Hagi și Petrescu se intalnesc in primul derby din 2023. Echipele lor (Farul și CFR Cluj) sunt primele doua in clasamentul Ligii 1, fiind desparțite de doar un punct. Constanțenii sunt favoriții caselor de pariuri. Farul - CFR Cluj se joaca luni, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- FCV Farul va intalni, vineri, 16 decembrie, de la ora 20.00, in deplasare, pe FC Voluntari, intr-o partida din cadrul etapei a 21-a a Superligii la fotbal. Aflata pe primul loc in clasament, cu 44 de puncte, echipa constanteana este pusa sub presiune, CFR Cluj si FCSB recuperand mult din handicap in…