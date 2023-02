Stiri pe aceeasi tema

- Erling Haaland (22 de ani), atacantul lui Manchester City, a fost schimbat la pauza meciului cu Aston Villa, scor 3-1, și este incert pentru derby-ul cu Arsenal (miercuri, ora 21:30). Dupa meci, Pep Guardiola a dezvaluit ca Haaland a primit o lovitura dura in prima repriza cu Aston Villa și nu a vrut…

- Sunt cateva zile de cand Manchester City este vizata de o ancheta facuta de catre oficialii Premier League, conform careia campioana Angliei a incalcat peste 100 de reguli ale fairplay-ului financiar in perioada 2009-2018.

- Pep Guardiola i-a pus pe jar pe fanii Barcelonei. Antrenorul catalan a facut o declarație care i-a facut pe fanii blaugrana sa viseze la revenirea sa pe Camp Nou. Inaintea meciului dintre Arsenal și Manchester City din Cupa Angliei, Pep Guardiola a vorbit la superlativ despre Mikel Arteta, fostul sau…

- Pep Guardiola (52 de ani), antrenorul lui Manchester City, a declarat ca „daca aș fi antrenor secund și m-ar suna Barcelona, m-aș duce”. Declarația a venit in contextul duelului cu Mikel Arteta, fostul sau secund, care s-a dus la Arsenal, clubul sau de suflet, atunci cand i s-a oferit șansa. Manchester…

- Parcurs de campioni pentru Arsenal! „Tunarii” au 50 de puncte dupa 19 etape, ca niciodata pe Emirates. Mikel Arteta a creat o echipa care poate cuceri titlul in Premier League din nou, dupa doua decenii. Saptamana trecuta, Pep Guardiola spunea ce are Arsenal și ce nu mai are Manchester City, echipa…

- Manchester City a reușit o victorie spectaculoasa impotriva lui Wolverhampton, in etapa a 21-a din Preamier League și așteapta pasul greșit al lui Arsenal, care o infrunta pe Manchester United.

- Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, sustine ca atacantul Erling Haaland nu a revenit la cea mai buna forma dupa accidentarea suferita recent. Asta in ciuda faptului ca a marcat o dubla in meciul cu Leeds United (3-1), disputat miercuri in Premier League.Norvegianul a inscris in repriza…

- Atacantul norvegian Erling Haaland a reusit o dubla pentru Manchester City in partida pe care echipa sa a castigat-o in deplasare, cu 3-1, in fata formatiei Leeds United, miercuri seara, in ultimul meci al etapei a 17-a a campionatului de fotbal al Angliei, conform Agerpres. Fii la curent cu cele…