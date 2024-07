Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul spaniol Hugo Gonzalez (25 de ani) care a concurat in seriile de calificare la 100 de metri spate a punctat ca bazinul olimpic din complexul La Defense, unde a evoluat și David Popovici, nu este regulamentar. Bazinul de inot de la Jocurile Olimpice de la Paris este regulamentar, dar nu are…

- David Popovici (19 ani) a intrat, duminica, 28 iulie 2024, pentru prima oara in bazin la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, pentru a concura oficial. Starul natației din Romania a luat startul in seriile probei de 200 de metri liber. Popovici a facut o cursa incredibila si a incheiat pe primul loc…

- Jocurile Olimpice, ajunse in a treia zi, continua cu mari emoții pentru romani. Duminica, 28 iulie, este ziua in care David Popovici, cel de care se leaga cele mai mari speranțe ale romanilor pentru o medalie de aur, intra in prima sa competiție la Jocurile Olimpice de la Paris. Citește și Tanar roman,…

- Camelia Potec (42 de ani), președinta Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM) și campioana olimpica in 2004, in proba de 200 metri liber, a vorbit despre sportivii pe care ii are in concurs la Paris. Camelia Potec are una dintre cele mai emoționante de povești din istoria olimpismului…

- David Popovici (19 ani) este vazut de specialiștii de la Swimming World Magazine drept principalul favorit in proba de 200 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris. David Popovici incepe evoluția sa la Jocurile Olimpice de la Paris in La Defense Arena, cu seriile și semifinalele probei de 200 metri…

- David Popovici (19 ani) inoata astazi, de la ora 19:52, in finala probei de 100 metri liber la Campionatele Europene de natație. Cursa va fi televizata in Romania pe Antena 3 CNN. David Popovici a intrat pe ultima suta de metri inaintea Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul legitimat la CS Dinamo…

- Australianul Kyle Chalmers (26 de ani) și-a obținut biletul pentru Jocurile Olimpice de la Paris in proba de 100 metri liber, dar a dezvaluit ca pentru a ajunge acolo a facut la inceputul saptamanii patru injecții cu cortizon pentru durerile de spate. Kyle Chalmers, unul dintre favoriții la titlul olimpic…

- David Popovici a intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru Jocurile Olimpice de la Paris și mai are un singur test important inaintea de marea competiție. Romanul va participa la Campionatele Europene, acolo unde pare ca nu are un obiectiv clar. Popovici va participa la Campionatele Europene…