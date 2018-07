Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile la bugetul de stat au crescut, fiind mai mari in primele sase luni ale acestui an cu 12% fata de aceeasi perioada a anului trecut, a declarat, luni, la Palatul Victoria, premierul Viorica Dancila, care prezinta bilantul la sase luni de guvernare. "Total venituri bugetare: semestrul I 2017…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a spus ca in cursul vizitei pe care a efectuat-o la Bruxelles a evidentiat dorinta Romaniei de a avea un mandat de succes la presedintia Consiliului UE. La inceputul sedintei de Guvern de joi, premierul a prezentat rezultatele vizitei de lucru pe care a efectuat-o in perioada…

- Calin Popescu Tariceanu, președinte al Senatului și lider ALDE, s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dancila. La ședința care a durat doua ore a fost prezent și Liviu Dragnea, președintele PSD. Calin Popescu Tariceanu i-a transmis Vioricai Dancila ca are tot sprijinul sau și al partidului…

- Prim ministrul Viorica Dancila l a primit astazi la Palatul Victoria pe Prim ministrul Republicii Croatia, Andrej Plenkovic, aflat in vizita oficiala in tara noastra. Cei doi interlocutori au facut o trecere in revista a agendei bilaterale, fiind evidentiata dorinta de consolidare a relatiilor politice,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit marti, la Palatul Victoria, pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Republicii Algeriene Democratice si Populare la Bucuresti, Taous Djellouli, ocazie cu care seful Guvernului a exprimat satisfactia pentru tendinta pozitiva inregistrata in ultima…

- Ministrul Muncii și ministrul Sanatații anunța ca Legea salarizarii se schimba in Sanatate. Anunțul a fost facut dupa intalnirea de marți de la Palatul Victoria , la care au participat premierul Viorica Dancila, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu,…

- Klaus Iohannis a declarat, joi,ca vizita in Israel a premierului si a presedintelui Camerei Deputatilor s-a facut in secret, mentionand ca Viorica Dancila nu a avut mandat pentru intalnire. Referitor la Liviu Dragnea, Iohannis a spus "cine stie ce intelegeri secrete face cu evreii". Klaus…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a declarat, marti, ca existenta in continuare a formatului cvadrilateral Bulgaria - Romania - Grecia - Serbia reprezinta un semn clar ca acesta a fost unul constructiv, productiv, precizand ca doreste realizarea pe mai departe a unor proiecte care sa conduca la dezvoltarea…