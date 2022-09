Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose a atras atenția cu declarațiile facute zilele trecute pe Instagram, acolo unde are aproape un milion de urmaritori. Este des complimentata de fani, dar recent a atras și critici, așa ca a transmis un mesaj neașteptat. Cantareața, care e și jurat la „Vocea Romaniei”, a dezvaluit in urma cu…

- In timp ce mulți considera diferența de varsta o bariera in prietenie, Carmen Tanase demonstreaza ca are o realție foarte buna cu actorii din tanara generație. Codin Maticiuc și Anghel Damian, actualul iubit al lui Theo Rose, ii sunt parteneri de ieșiri in oraș.

- Lia Bugnar s-a intalnit cu Theo Rose miercuri, 24 august, la evenimentul de lansare a grilei de toamna de la PRO TV. Acolo a fost prezent și Anghel Damian, fostul iubit al scenaristei și actualul iubit al tinerei artiste. Dupa o relație de 8 ani, Lia Bugnar și Anghel Damian s-au desparțit, iar tanarul…

- George Mihaița joaca in serialul „Clanul”, care va incepe in curand la Pro TV. Dupa zeci de piese pe scena teatrului, celebrul actor in varsta de 76 de ani a acceptat un rol principal negativ in proiectul de televiziune. George Mihaița are rolul unui interlop, al lui Bebe Macelaru. Despre personajul…

- Codin Maticiuc a vorbit despre relația pe care o are cu Anghel Damian și despre serialul „Clanul”, regizat de acesta, care se va difuza in curand la Pro TV. Codin a recunoscut, nu doar ca ii da sfaturi lui Anghel in ceea ce privește lumea interlopa din Romania, dar l-a prezentat personal lui Nuțu Camataru,…

- De cand s-a desparțit de Alex Leonte și a confirmat relația cu regizorul Anghel Damian, Theo Rose a revenit in centrul atenției presei de scandal din Romania. Artista face echipa cu Smiley in noul sezon Vocea Romaniei ce va debuta, in curand, la PRO TV. De ce a primit Gina Pistol sfatul de a se […]…

- Codin Maticiuc, Theo Rose și Anghel Damian sunt prieteni, dar și colegi in serialul „Clanul”, care va incepe in toamna la Pro TV. Recent, Maticiuc a vorbit despre cantareața și regizor, care acum formeaza cel mai nou cuplu din showbiz. Intr-un interviu pentru Ciao.ro , Codin Maticiuc a spus cum e sa…

- Alex Leonte a confirmat supusele lui Theo Rose, nepotul lui Nea Marin a dezvaluit intr-o postare pe Instagram ca el și cantareața s-au desparțit cu ceva vreme inainte ca ea sa inceapa o relație cu Anghel Damian. A spus ca nimeni nu a inșelat pe nimeni. „Va mulțumesc tuturor pentru mesaje. Doresc, insa,…