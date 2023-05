Stiri pe aceeasi tema

- Noi lovituri aeriene au fost efectuate sambata de guvernul libian recunoscut de ONU impotriva unor pozitii ale traficantilor in vestul tarii, potrivit presei locale, noteaza AFP, citat de Agerpres.Guvernul, cu sediul la Tripoli, anuntase ca a tintit, joi, tabere ale traficantilor in aceeasi regiune…

- Ucraina se confrunta cu atacuri fara precedent din partea forțelor ruse, in care au fost declanșate alerte antiaeriene pe intreg teritoriul sau. Armata a emis avertismente privind posibile atacuri cu rachete rusești intr-o zona extinsa, cuprinzand de la Kiev pana in regiunile centrale și sudice. STIRIPESURSE.RO…

- Una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Sudan, Shaden Gardood, a fost ucisa intr-un schimb de focuri la periferia capitalei Khartoum, informeaza Rador.Gardood realiza in mod frecvent transmisiuni video live pe contul sau de Facebook. CITESTE SI Turcia, chemata la vot: duminica au loc alegeri…

- Razboi in Ucraina, ziua 443. Armata ucraineana spune ca Rusia a lansat aproape 50 de atacuri aeriene in ultima zi. Un ofițer din zona a spus ca Ucraina se afla intr-o „faza de contraofensiva activa” dupa mai multe luni de aparare.

- Armata sudaneza si-a trimis reprezentanti in Arabia Saudita pentru a discuta despre o posibila prelungire a acordului de incetare a focului incheiat cu gruparea paramilitara rivala, Fortele de Sprijin Rapid - RSF - in pofida continuarii luptelor, scrie Rador.Discutiile de la Jeddah vor avea loc duminica.…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, va calatori, sambata, in Marea Britanie pentru a participa la ceremonia de incoronare a regelui Charles de la Westminster Abbey din Londra, a anunțat miercuri cabinetul prim-ministrului intr-un comunicat, scrie Rador.Lui Trudeau i se vor alatura guvernatorul general…

- Razboi in Ucraina, ziua 431. Volodimir Zelenski estimeaza ca armata sa este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia, desi inca nu dispune de suficient armament.