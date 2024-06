Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a adoptat luni doua decizii, emitand o evaluare preliminara pozitiva pentru a ridica suspendarea platii de 37,2 milioane de euro catre Romania si de 714 milioane de euro catre Portugalia, dupa ce a recunoscut progresele efectuate in implementarea planurilor lor de redresare si rezilienta,…

- In urma cu 19 ani, Romania intra intr-un proces extrem de lung și costisitor cu frații Micula, doi oameni de afaceri romani, cu cetațenie suedeza, proprietari ei companiei European Drinks. Cu multe tergiversari, decizii ale Comisiei Europene, și intr-un final cu o decizie data de un tribunal din America…

- Bruxelles-ul a ajuns la concluzia ca masura va permite companiei sa isi restabileasca viabilitatea pe termen lung, reducand in acelasi timp la minimum denaturarile concurentei."Ajutorul de restructurare acordat de Romania care a fost aprobat astazi (luni, n.r.) va contribui la mentinerea conectivitatii…

- Comisia Europeana a decis, miercuri, sa demareze o procedura de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere in intarziere Romaniei, pentru ca nu aplica in mod corect regulile Directivei 2011/7 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale, informeaza un comunicat…

- Agentia de rating S&P a reconfirmat, in data de 12 aprilie, ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta, precum si perspectiva stabila, a anuntat Ministerul Finantelor (MF), potrivit Agerpres. Conform unui comunicat, decizia reconfirmarii…

- Astfel, actul normativ promulgat de catre seful statului aproba ordonanta Guvernului 8/2024 pentru modificarea ordonantei de urgenta a Guvernului 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta,…

- ”Decizia reconfirmarii ratingului suveran si a mentinerii perspectivei stabile este sustinuta, in opinia agentiei, de stocul moderat de datorie externa si guvernamentala si de perspectivele solide de crestere ale tarii noastre in urmatorii doi ani. Totodata, S&P anticipeaza ca angajamentele Romaniei…

- Trei sferturi dintre liderii de business din Romania (75%) considera ca reformele și investițiile realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) vor contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci ani, sprijinind afacerile locale sa faca tranziția spre modele operaționale…