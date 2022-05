Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a fost, precum țarile baltice, o victima a ințelegerii intre Hitler și Stalin, iar UE are obligația – și politica, și morala – sa iși ia revanșa fața de acest ținut locuit de romani, a declarat eurodeputatul Eugen Tomac, președintele PMP, miercuri, la B1 TV, dupa discursul istoric…

- Maia Sandu a susținut miercuri un discurs istoric in Parlamentul European, unde a cerut ca Republicii Moldova sa ii fie acordat statutul de țara candidata la aderarea la Uniunea Europeana: „Știm ca nu este o decizie ușoara, dar acordarea statutului de țara candidata Republicii Moldova este decizia cea…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat vineri, 6 mai, telefonic, cu omologul sau din Republica Moldova despre conflictul din Ucraina. In acest context, liderul de la Cotroceni i-a transmis Maiei Sandu ca țara noastra ofera „sprijinul ferm pentru integrarea europeana a Republicii Moldova” și a precizat…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat ca ziua de astazi, 4 aprilie, a fost declarata zi de doliu national in memoria victimelor din Ucraina și a condamnat atrocitațile care au avut loc in orasul ucrainean Bucha de langa Kiev. „Am declarat aceasta zi de doliu in memoria oamenilor nevinovați…

- Cu siguranța, razboiul din Ucraina, agresiunea nejustificata și violenta a Rusiei țarului Puțin, care distruge sistematic o țara independenta și ii ucide civilii, reprezinta cel mai important eveniment istoric din ultimii 70 de ani. Este un atac la civilizație, un punct de inflexiune in istoria contemporana,…

- Parlamentul European va adopta marți o rezoluție prin care solicita instituțiilor UE sa depuna eforturi pentru acordarea statutului de candidat UE Ucrainei și, intre timp, sa continue sa lucreze pentru integrarea in piața unica a UE, potrivit The Guardian. Apelul deputaților europeni vine dupa ce președintele…

- Ministrul roman de externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri, la summit-ul NATO de la Bruxelles, ca trebuie stabilit un pachet de sancțiuni și la adresa Belarusului, care sprijina Rusia in invazia din Ucraina și a mai vorbit despre despre sprijinul care trebuie acordat Ucrainei, dar

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat ca guvernul de la Chisinau va cere Parlamentului declararea starii de urgența ca urmare a atacului militar al Rusiei asupra Ucrainei, informeaza Deschide.md. Maia Sandu a anuntat, intr-o declaratie de pres, ca a convocat o sedinta a Consiliului…