Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterea a caștigat și mai multa atenție in ultimele saptamani, pe masura ce prețurile la energie cresc in toata Europa. Zona de coasta a orașului Lubmin din nordul Germaniei este punctul final al celui mai controversat gazoduct din lume. Nord Stream 2 se intinde pe 1.200 de kilometri de la Vyborg,…

- Criza energiei din China s-a agravat vineri, preturile carbunelui atingand niveluri record, racirea vremii si cresterea preturilor gazelor facand ca marile companii energetice sa caute contracte pe termen lung cu furnizori americani. In Uniunea Europeana, liderii urmeaza sa decida saptamana viitoare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia nu foloseste gazele naturale ca pe o arma si ca este gata sa ajute Europa sa atenueze criza energetica, in timp ce Uniunea Europeana a organizat un summit de urgenta pentru a discuta solutii la preturile care au atins niveluri record, transmite…

- Cererea de energie a crescut pe masura ce economiile si-au revenit dupa pandemia de coronavirus, urcand preturile petrolului, gazelor si carbunelui, amplificand presiunile inflationiste si subminand eforturile de reducere a uilizarii carburantilor fosili in lipsa cu ancalzirea globala. China, a doua…

- Gazele rusești livrate in statele europene se vor scumpi pana la finalul acestui an, in condițiile inrautațirii crizei energetice din Europa. Grupul Gazprom a scumpit prețul de livrare pentru gazele naturale ce urmeaza sa fie furnizate, la acest final de an, in Europa. Compania ruseasca a estimate ca…

- Creșterea prețurilor gazelor pe masura ce se apropie iarna sunt dovezi ca Uniunea Europeana trebuie sa elaboreze un plan de securitate energetica pe termen lung, a avertizat Claudio Descalzi, directorul general al companiei italiene Eni. “Europa trebuie sa aiba ceea ce nu are astazi: un plan de securitate…

- Problemele in aprovizionarea cu energie din Europa au creat panica in randul cumparatorilor asiatici de gaze, astfel ca importatorii din Japonia si pana in India sunt dispusi sa plateasca preturi record pentru a-si asigura livrarile.

- Compania din Milano, care este listata si la Hong Kong, a anuntat o crestere de 66% a veniturilor la curs valutar constant, la un total de 1,5 miliarde de euro, un nivel aflat usor sub cel din prima jumatate a anului 2019, inainte de declansarea pandemiei, dar peste cele 1,43 milairde de euro anticipate…