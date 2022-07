Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, joi, ca a „citit de mai multe ori articolul 215 din PNRR” privind incadrarea pensiilor militare ca pensii speciale și „nicaieri” nu a ințeles ca este vorba despre pensiile militare. „Ieri, in cadrul ședinței de Guvern, ministrul Muncii a prezentat o nota…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, explica de ce pensiile militarilor nu sunt pensii speciale: „Militarii sunt in timpul activitații blocați in anumite activitați și legiuitorul a considerat ca la finalul carierei militarii beneficiaza de o pensie ocupați

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, joi, ca a „citit de mai multe ori articolul 215 din PNRR” privind incadrarea pensiilor militare ca pensii speciale și „nicaieri” nu a ințeles ca este vorba despre pensiile militare.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, explica de ce pensiile militarilor nu sunt pensii speciale: „Militarii sunt in timpul activitații blocați in anumite activitați și legiuitorul a considerat ca la finalul carierei militarii beneficiaza de o pensie ocupaționala, nu pe contributivitate”, scrie Mediafax.…

- Ministerul de Interne, Lucian Bode, a anunțat ieri o serie de masuri pentru pastrarea unui climat de ordine și securitate pe Litoral in acest an și a anunțat masuri deosebite pentru combate consumul și traficul de droguri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat deschiderea ”intr-un timp relativ scurt” a patru noi puncte de trecere a frontierei cu Ucraina. Decizia Guvernului vine ca urmare a cozilor uriașe care se formeaza, in prezent, la punctele de trecere a frontierei. ”Trebuie sa avem o proiecție clara și pe…

- MInistrul de Interne, Lucian Bode, este noul secretar general al PNL, iar Dan Motreanu devine prim-vicepreședinte al formațiunii, au decis, vineri, liderii PNL. In funcția de vicepreședinte a fost ales Virgul Guran.

- Douasprezece ambulanțe pentru nou nascuți, destinate transportului in condiții de terapie intensiva, au intrat marți in dotarea IGSU. Ministrul de Interne, Lucian Bode, spune ca noile dotari reprezinta ”o șansa in plus la viața pe care de astazi o oferim celor mai vulnerabili dintre pacienți”. Cele…