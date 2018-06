Ce-a baut Ruby cand si-a tatuat marea iubire pe piept?

Stiri pe aceeasi tema

- Nici nu zici ca a fost vreodata gravida! Georgiana Lobonț și-a revenit spectaculos dupa ce in urma cu șase luni a nascut un baiețel perfect sanatos. Cantareața de muzica populara a nascut in decembrie, in Cluj, la o clinica privata. Ea a adus pe lume un baiețel pe nume Eduard Nicolas. (Console si accesorii…

- S-au implinit șase luni de la moartea marei doamne a comediei romaneși Stela Popescu.(Console si accesorii gaming) Marea artista a fost comemorata de colegii de scena, chiar la Teatrul Consantin Tanase, unde și-a petrecut peste 40 de ani din viața.(CITEȘTE ȘI: LEGIȘTII AU FINALIZAT DUPA 6 LUNI AUTOPSIA…

- Maria Ciobanu (80 de ani), supranumita ciocarlia folclorului romanesc, a povestit cum a reușit sa faca astm bronșic, o boala inflamatorie cronica ce afecteaza caile respiratorii. Cantareața de muzica populara nu a fumat niciodata și totuși a pațit-o din cauza ca a stat pe langa fumatori. (AFLA AICI…

- Lidia Buble se simte implinita pe toate planurile. Cantareața, care de curand a lansat un videoclip in care „joaca” iubitul ei, Razvan Simion, a vorbit deschis despre planurile de viitor. Vedeta a marturisit ca tatal ei i-a spus ca il va cunoaște pe alesul ei, doar atunci cand este hotarata sa se casatoreasca…

- De cand este in competiția „Exatlon”, Giani Kirița și-a atras și fani, dar și numeroase antipatii. Printre cei care l-au atacat pentru comportamentul agresiv se numara și artista de muzica populara Elena Merișoreanu. Cantareața a explicat motivele care au determinat-o sa il scoata de la inima, cum se…

- Anca, fiica Ionelei Prodan, a transmis un mesaj prin intermediul lui Cristi Brancu, care l-a facut public. Prezentatorul a marturisit ca fiica artistei i-a precizat ca starea de sanatate a mamei sale este un speciala, dar nu atat de grava. Cantareața de muzica populara este conștienta, vorbește, nu…

- Ionela Prodan se simte din ce in ce mai rau iar starea ei este critica susțin surse din familia cantareței, dar medicii de la Spitașlulș Elias sunt ceva mai optimiști. Cantareața de muzica populara este atent monitorizata și exista șanse ca starea ei sa se mai imbunatațeasca, susțin surse medicale.…

- Detalii șocante ies la iveala despre tripla crima de la Brașov. Florin Mircea Buliga și-a injunghiat mortal soția și cei doi copii, luni noapte, iar marți s-a predat polițiștilor. Anchetatorii au refacut filmul tragediei din apartamentul din Brașov. Florin Mircea Buliga a avut un comportament normal…