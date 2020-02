Comisia Europeana a aprobat o schema de sprijin public, prin care Romania va acorda 53 de milioane de euro pentru statii de reincarcare a vehiculelor cu emisii scazute. Masura planificata de Romania pentru a sustine crearea unei retele de statii de reincarcare a vehiculelor electrice respecta normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat – se arata intr-un comunicat al executivului comunitar – ceea ce inseamna ca aplicarea ei nu distorsioneaza in mod nejustificat concurenta pe piata unica. Schema de sprijin aprobata va stimula in urmatorii cinci ani investitiile in statii de reincarcare…