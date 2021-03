Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida este in stare de șoc dupa ce a fost atacata in mijlocul emisiunii Acces Direct de catre o femeie goala, cu un pietroi imens. Prezentatoarea TV a fost la un pas de tragedie daca nu s-ar fi ferit in ultimul moment.

- Chiar daca au disparut de ceva vreme din lumina reflectoarelor, Vulpița și Viorel Stegaru de la Acces Direct nu au fost uitați. Cei doi au luat o decizie importanta pe rețelele de socializare, iar schimbarea e mai mult decat evidenta.

- Mirela Vaida e una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la noi, iar de luni pana sambaata aceasta poate fi urmarita la Acces Direct, de la ora 17:00! Ea e activa foarte mult și in mediul online, acolo unde iși ține fanii la curent cu tot ce face, iar recent a anunțat ca in familia ei e un nou…

- De frumoasa este frumoasa, de iubita este iubita, insa v-ați intrebat vreodata ce sacrificii face Mirela Vaida pentru silueta? Dieta minune a prezentatoarei de la Acces Direct! Frumoasa blondina arata impecabil!

- Ediția de luni a emisiunii ”Acces Direct” a inceput cu o surprinza. Telespectatorii nu au gasit-o pe Mirela Vaida pe scaunul prezentatorului, ci pe o indragita colega de a sa, din lumea muzicii populare. Emilia Ghinescu este la carma emisiunii astazi!

- Mirela Vaida impresioneaza de fiecare data cu stilul sau vestimentar și cu aspectul sau placut, insa de aceasta data a trecut la un alt nivel. Prezentatoare TV s-a lasat fotografiata in cea mai provocatoare fusta mini.