- Marketa Vondrousova (24 de ani, 42 WTA) a invins-o pe Ons Jabeur (28 de ani, 6 WTA), scor 6-4, 6-4, și este noua campioana de la Wimbledon. Eșecul tunisiencei amintește de parcursul avut de Simona Halep (31 de ani, 54 WTA) in drumul spre primul turnu de Grand Slam. Jabeur a cedat sub presiune și a…

- Marketa Vondrousova - Ons Jabeur, meci contand pentru finala turneului de tenis de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, sambata, 15 iulie, de la ora 16:00, pe terenul central de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, si va fi transmis in direct de Eurosport 2.

- Ons Jabeur scrie istorie la Wimbledon, calificandu-se joi pentru al doilea an consecutiv in finala Grand Slam-ului londonez. Jabeur (Tunisia, 6 WTA) a reușit sa intoarca soarta semifinalei cu Aryna Sabalenka (Belarus, 2 WTA), deși a doua favorita a condus cu set și 4-2. Tunisianca a revenit fantastic,…

- 13 iulie 2019 - ziua in care Simona Halep a scris istorie la Wimbledon: caștiga trofeul celui mai prestigios turneu de Grand Slam din lume, dupa o victorie incredibila in fața deja legendarei Serena Williams, scor 6-2, 6-2.

- Suspendata provizoriu in momentul de fața dupa cazul de dopaj, Simona Halep (31 de ani) are și motive de bucurie in aceasta perioada. Concret, organizatorii turneului de la Wimbledon au pus in vitrina echipamentul purtat de Simona Halep in celebrul meci cu Serena Williams, disputat in anul 2019, atunci…

- Simona Halep (31 de ani, locul 30 WTA) rateaza turneul de Grand Slam de la Roland Garros 2023, dupa ce organizatorii au facut anunțul oficial. Romanca nu va fi primita la turneul ei preferat, pe care l-a caștigat in urma cu cinci ani (3-6, 6-4, 6-1 in finala cu Sloane Stephens).Organizatorii de la Roland…