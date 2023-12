Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil a anunțat o oferta de neratat pentru fanii restaurantului sau din București. Doar ca, in timpul filmarii promoției, prezentatorul TV a surprins un detaliu ce a dat naștere unor reacții prompte in mediul online. Ce greșeala a facut bucatarul din localul vedetei de la Antena 1. Scandalul din…

- Theo Rose a explicat de ce evita sa ii arate chipul fiului ei. Fanii sunt nerabdatori sa vada cum arata Sasha Ioan, baiețelul cantareței și al lui Anghel Damian. In luna iunie a acestui an, Theo Rose a adus pe lume un baiețel perfect sanatos pe care l-a botezat Sasha Ioan. Vedeta de la PRO TV a evitat…

- Andra Maruța este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din Romania. Cu toții o urmarim pe micile ecrane și la concerte. Este iubita de fani, insa au existat și cateva persoane care au criticat-o. De ce, aflați in randurile urmatoare. Andra, aspru criticata de internauți Andra Maruța, in…

- Irinel Columbeanu a primit o noua lovitura. Anamaria Prodan s-a dezlanțuit in podcastul lui Viorel Grigoroiu și a rostit cuvinte grele la adresa fostului milionar de la Izvorani, care acum „cerșește” bani pentru azil, pe la prieteni. Lovitura peste lovitura pentru Irinel Columbeanu. Dupa Gigi Becali,…

- Maria Iordanescu a revenit la TV chiar in weekendul care a trecut. Dupa o pauza de șase luni, ea prezinta din nou Știrile din Sport la Prima TV, anunța Pagina de Media. Maria Iordanescu, care e fiica lui Anghel Iordanescu, s-a alaturat postului de televiziune Prima TV in iunie 2021.In ultimele șase…

- Fosta gimnasta Mary Lou Retton, medaliata cu aur la Jocurile Olimpice din 1984, a facut progrese remarcabile in lupta cu o forma rara de pneumonie, a anuntat fiica sa, Shayla Schrepfer, potrivit Reuters, preluata de news.ro.Legenda gimnasticii americane, in varsta de 55 de ani, a fost internata la terapie…

- UPDATE: Poliția a anunțat ca tanarul a fost gasit. Anterior acesta postase un mesaj pe Instagram in care a scris ca nu i s-a intamplat nimic, ci doar și-a inchis telefonul cateva ore dupa niște discuții in familie. „Nu m-a furat nimeni, sechestrat, nu ma cauta poliția pentru nimic ilegal sau lucruri…

- Cantaretul american Bruce Springsteen, starul rock si interpretul melodiei "Born in the USA", a anuntat miercuri amanarea concertelor sale programate in SUA in luna septembrie din cauza unor "simptome de ulcer"."Boss", in varsta de 73 de ani, urmeaza un tratament pentru aceasta afectiune, iar "consilierii…