Președintele Senatului reacționeaza dur la intervenția lui Klaus Iohannis pe tema legilor Justiției.

"Respect dreptul constitutional al presedintelui de a sesiza Curtea Constitutionala, insa consider ca acest demers are menirea de a tergiversa punerea in aplicare a legilor justiției. Din pacate, este o chestiune care e mai degraba politica decat una de natura juridica.

Comisia de la Venetia nu legifereaza nici in #Romania, nici in alte tari ale #Uniunii Europene. Comisia de la Venetia face analize si, pe baza analizelor, intocmeste recomandari. Dar aceste recomandari sunt incluse…