Stiri pe aceeasi tema

- Cazul tinerei care s-a sinucis in gara din Strehaia a șocat o țara intreaga. Inainte de a recurge la gestul extrem, Adela a dat un ultim apel. Tanara s-a impușcat imediat dupa ce conversația s-a incheiat. Cu cine a vorbit ultima oara Adela Tanara s-a indreptat spre baie și s-a impușcat imediat ce a…

- O politista in varsta de 25 de ani, ajutor de sef de post la Politia Transporturi Strehaia din judetul Mehedinti, s-a sinucis, miercuri dimineața, in baia garii din localitate. Potrivit reprezentantilor Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mehedinti, echipajul medical ajuns la fata locului nu a mai…

- Cu cine a vorbit ultima oara la telefon Adela, polițista care s-a sinucis in gara din Strehaia. Tanara s-a indreptat spre baie și s-a impușcat, imediat dupa ce conversația s-a incheiat. Șeful tinerei susține ca inainte de a vorbi la telefon, aceasta avea o stare buna de spirit.

- O politista de 25 de ani din Mehedinti s-a impuscat in cap cu arma din dotare in aceasta dimineata. Conform primelor informații, se pare ca tanara a decis sa iși puna capat zilelor din cauza problemelor de care avea parte in viața amoroasa. Polițista de 25 de ani a fost gasita moarta in baia garii din…

- La data de 19 ianuarie, ora 09.42, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost sesizat, prin apel 112, de un polițist din cadrul Poliției Transporturi Strehaia, cu privire la faptul ca un agent de poliție, o femeie in varsta de 25 de ani, ajutor șef de post la Poliția Transporturi Strehaia, s-a…

- O polițista din Strehaia, județul Mehedinți, s-a sinucis, miercuri, cu arma din dotare. Tanara avea 25 de ani. Nu se cunosc, deocamdata cauzele, care au dus la acest gest. insa, din primele informații ale anchetatorilor, se pare ca ea s-ar fi certat cu soțul, tot polițist in județul Dolj. Tanara era…

- O polițista de 25 de ani, din Strehaia, s-a impușcat cu arma din dotare. Femeia intrase in tura in aceasta dimineața la ora 08:00 și s-a sinucis la scurt timp, in baia garii din Strehaia.

- Alec Baldwin a facut prima declarație dupa accidentul tragic de pe platourile de filmare ale producției ”Rust”. Pistolul, de rechizita, al actorului s-a descarcat și gloanțele oarbe au lovit doi colegi. Halyna Hutchins a murit și Joel Souza a fost ranit grav.