Stiri pe aceeasi tema

- Culița Sterp a fost reținut de catre oamenii legii, in urma accidentului pe care l-a provocat in Cluj. Cantarețul a incalcat limita de viteza, iar potrivit informațiilor aparute, acesta conducea și sub influența bauturilor alcoolice.

- Interpretul de manele Culita Sterp este cercetat de politisti si a fost retinut, dupa ce, conducand baut prin Cluj-Napoca, a fost surprins de aparatul radar cu viteza mai mare decat cea permisa, dar nu a oprit la semnalul agentilor, iar ulterior a intrat intr-o intersectie pe culoarea rosie a semaforului,…

- Ultima ora! Culița Sterp a fost reținut timp de 24 de ore de catre oamenii legii de la Polițiștii Biroului Rutier dupa ce a provocat un accident rutier in dimineața zilei de joi, 17 noiembrie, la ora 02:o0, in centrul orașului Cluj-Napoca. Știre in curs de actualizare… The post Culița Sterp a fost reținut…

- Fanii lui Culița Sterp au ramas surprinși de faptul ca fostul Faimos de la Survivor ar fi provocat un grav accident rutier din centrul orașului Cluj-Napoca. In acest moment, artistul ar fi cercetat pentru conducere sub influența alcoolului și vatamare corporala. Ce alcoolemie ar fi avut vedeta, in momentul…

- Culița Sterp a fost implicat intr-un accident rutier, joi dimineața, in centrul orașului Cluj-Napoca. El se intorcea de la filmarea celui mai nou videoclip. Filmarea a avut loc intr-un complex de la Tarnița, alaturi de mai mulți artiști din formația sa. Artistul era in mașina cu o blonda, care apare…

- Culița Sterp a fost implicat intr-un accident rutier, joi dimineața, in centrul orașului Cluj-Napoca. El se intorcea de la filmarea celui mai nou videoclip. Filmarea a avut loc intr-un complex de la Tarnița, alaturi de mai mulți artiști din formația sa. Artistul era in mașina cu o blonda, care apare…

- Un accident grav a avut loc, joi dimineața, pe strada Avram Iancu din Cluj-Napoca. Momentul impactului dintre mașina manelistului Culița Sterp și loganul care circula regulamentar a fost surprins de camere.

- Cantarețul de muzica de petrecere Culița Sterp, in varsta de 30 de ani, a fost implicat intr-un accident rutier, in Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, artistul s-a urcat baut la volan și a parasit locul accidentului, fara incuviințarea organelor de cercetare, informeaza Cluj24 . Accidentul a…