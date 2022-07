Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Patronala Mamaia – Constanta a transmis, joi, ca in ultimele zile au aparut numeroase stiri negative despre litoralul romanesc, iar acest lucru ii descurajeaza pe romani sa mai vina la plajele de la Marea Neagra. “Litoralul romanesc este cu analizele la zi, iar potrivit acestora, apa Marii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, vineri, la Constanta, intr-o conferinta de presa organizata la finalul „Black Sea Security Summit”, ca acest eveniment a dovedit inca o data importanta legaturii transatlantice, profilul geostrategic crescut al Romaniei ca partener strategic…

- Razboiul din Ucraina schimba in mod dramatic și radical arhitectura de securitate a lumii in care traim, generand totodata nu doar crize, ci și oportunitați, a declarat Vergil Chitac, primarul Constantei, la FOREN (Forumul Regional al Energiei pentru Europa Centrala și de Est). Fii la curent…

- ”Asteptam decizii importante pentru intarirea Flancului estic” Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. Tarile lumii traiesc o uriasa transformare si este important sa fie gasit drumul corect, iar razboiul pe care Rusia l-a declansat împotriva Ucrainei schimba în mod dramatic…

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov va merge in Turcia in 8 iunie pentru a discuta despre crearea unor ”coridoare securizate” pentru transportul cerealelor ucrainene. „Lavrov va veni in Turcia pe 8 iunie impreuna cu o delegatie militara pentru a discuta, intre altele, despre instaurarea de coridoare…

- Șoferul unui TIR inmatriculat in Bacau a fost surprins, la sfarșitul saptamanii trecute, parcat direct pe plaja salbatica din Corbu, Constanța, relateaza Observator de Constanța. Bacauanul a coborat falezele inalte de pamant și a parcat mastodontul aproape de mare. ”Am venit cu familia un pic, la mare…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea desfașura in perioada urmatoare mai intens in Marea Neagra decat pe uscat. Israelul a acceptat cererea Estoniei de a livra armatei ucrainene sistemul de rachete avansate Blue Spear 5G SSM , cu o raza de acțiune de 300 de kilometri, pentru distrugerea navelor,…