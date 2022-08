Stiri pe aceeasi tema

- Doua minore au fost accidentate grav, marti noaptea, pe o trecere de pietoni din municipiul Braila, una dintre fete decedand la spital la scurt timp de la producerea accidentului, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa miezul noptii, in jurul orei 01.45, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Cobadin, zona Peco. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre 3 masini. In urma accidentului rutier au rezultat doua victime declarate decedate,…

- Trei adolescente care traversau strada pe trecerea de pietoni au fost accidentate de un barbat din Galati care consumase cocaina, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Galati, citat de Agerpres. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati prin apel la 112 ca pe strada Milcov din…

- Doi acrobați au facut spectacol in Piața Mihai Viteazu, la trecerea de pietoni. Imaginile au fost filmate și postate pe YouTube. Trecatorii și șoferii din trafic au fost placut impresionați de momentul realizat de cei doi artiști stradali.