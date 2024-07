Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cea mai mare populație de urși din Europa, cu excepția Rusiei, scria la finalul anului trecut, pe 27 decembrie, publicația britanica „Daily Express", cu aproximativ 6.000 de exemplare. Estimarile autoritaților fac referire la o populație de 8.000 de urși, dublu fața de ...

- Rezultatele dupa primul tur al alegerilor parlamentare anticipate de duminica din Franta au aratat ca formatiunea Rassemblement National (RN), de extrema-dreapta, a castigat, dupa cum era de asteptat, dar rezultatul final va depinde de strategia pe care competitorii o vor alege inaintea turului al doilea…

- Polițiștii din Hamburg au impușcat, duminica, un barbat inarmat cu un topor, langa zona dedicata fanilor olandezi care se pregateau sa asiste la meciul Olanda-Polonia de la Campionatul European de Fotbal din Germania.

- In ajunul zilei Z, premierul britanic din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, Winston Churchill, a redactat o scrisoare care ar fi putut pune capat carierei politice a generalului francez De Gaulle.

- Șefii finanțelor din G7, reuniți in Italia saptamana aceasta, incearca sa gaseasca o cale comuna in ceea ce privește retragerea caștigurilor anticipate din activele rusești inghețate pentru a stimula finanțarea efortului de razboi al Ucrainei și pentru a respinge puterea Chinei in sectoare cheie, noteaza…

- Moartea lui Ebrahim Raisi nu va modifica linia politica a Iranului. Pentru a ințelege puterea limitata a președinției iraniene, este necesar sa recapitulam elementele fundamentale ale sistemului iranian. Republica Islamica seamana cu o curte imperiala. Constituția iraniana este cladita in jurul figurii…

- Arheologii au descoperit ruinele unei vile romane langa Vezuviu, situate sub ramașițele unei alte vile construite deasupra sa mulți ani mai tarziu. Se sugereaza ca aceasta ar putea fi locul in care Augustus, primul imparat roman, și-a dat ultima suflare.

- Camera superioara a legislativului din Arizona a votat, miercuri, abrogarea unei legi din 1864 care interzice practic toate avorturile si pe care Curtea Suprema a acestui stat din sud-vestul SUA a decis ca este aplicabila la inceputul lunii aprilie, informeaza news.ro.