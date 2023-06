Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Onut a revenit, in aceasta ediție, in echipa lui Sorin Bontea. Revenirea sa a fost o bucurie pentru el, dupa cateva ediții petrecute in echipa lui Florin Dumitrescu, insa momentele tensionate cu colegii au inceput imediat. Concurentul le-a dat cateva replici acide, insa a incercat sa se stapaneasca.

- Deși este mereu cu zambetul pe buze in bucataria sezonului 11 Chefi la cuțite, puțini știu prin ce drama a trecut Stelian Nistor. Concurentul din echipa lui chef Florin Dumitrescu s-a confruntat cu momente cumplite.

- Mihaela Zahariea s-a infuriat in ediția 29 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 30 mai 2023, cand a auzit ce ii cere Stelian Nistor. De asemenea, Florin Borșaru a facut un gest neașteptat pentru fratele sau, George Borșaru.

- In ediția 27 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, cele trei echipe conduse de Bontea, Scarlatescu și Dumitrescu s-au apucat de gatit pentru cel de-al șaselea battle. La un moment dat, chef Florin s-a enervat atunci cand a vazut ce face Stelian Nistor, noul concurent din echipa sa.

- Dupa o mulțime de concurenți talentați și povești de viața impresionante, Alex Furman a adus magia la Chefi la cuțite. Concurentul a venit sa gateasca, insa le-a facut și un truc juraților. Acesta a re o personalitate impresionanta, pe care cu siguranța nu o vor uita prea curand.

- Chefi la cuțite le prezinta telespectatorilor povești de viața greu de imaginat și sacrificii imense ale concurenților, pentru a ajunge la succes. Este și cazul lui Vlad Chira, caruia nu i-a stat nimic in calea dorinței de a ajunge un bucatar de succes, nici macar nopțile petrecute in gara din Cluj-Napoca.

- Stelian Nistor a impresionat prin povestea sa de viața. Acesta a avut parte de un accident teribil și a fost nevoit sa stea imobilizat la pat timp de mai multe luni. Dupa ce și-a revenit, el a ales sa lucreze in nordul Suediei alaturi de soția sa.