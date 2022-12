Comisia Europeana a adoptat miercuri norme revizuite privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol si forestier si pentru sectorul pescuitului si acvaculturii, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Normele revizuite aliniaza ajutoarele de stat la prioritatile strategice ale UE, in special politica agricola comuna (PAC), politica comuna in domeniul pescuitului (PCP) si Pactul verde european. Comisia a decis, de asemenea, sa prelungeasca cu un an valabilitatea Regulamentului privind ajutoarele de minimis in sectorul pescuitului. Noile norme privind ajutoarele de stat care…