Stiri pe aceeasi tema

- Peste 90% din decesele provocate de COVID-19, inregistrate in ultima luna și 87% din cazurile de noi infectari au fost la persoane nevaccinate, anunța ministrul Sanatații. Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri seara, ca 87% din noile cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 aparute in Romania…

- Se pregatesc noi restricții ce ar putea fi impuse in perioada urmatoare, in condițiile in care se estimeaza ca rata de infectare cu noul coronavirus sa creasca si in Romania, a precizat ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. ”Restrictiile se vor referi strict la persoanele nevaccinate. In rest, atata vreme…

- ”Restrictiile se vor referi strict la persoanele nevaccinate. In rest, atata vreme cat cifrele de incidenta sunt optimiste si arata ca inca ne mentinem la numere reduse, masurile de relaxare pentru persoanele vaccinate pot sa continue, dar, daca se impun restrictii, vor fi impuse doar pentru persoanele…

- Varianta Delta a coronavirusului este acum dominanta in Franța, spune premierul Jean Castex, care menționeaza ca 96% dintre infectarile depistate cu o zi inainte au survenit la persoane nevaccinate. „”Varianta Delta este majoritara, este mai contagioasa”, spune Castex pentru canalul de televiziune…

- Grecia impune de luni restrictii suplimentare pentru persoanele nevaccinate care calatoresc cu vaporul spre insule. Va fi nevoie de teste in plus, iar localurile de alimentatie publica sunt obligate sa isi separe clientii in functie de imunitate. Masurile sunt menite sa combata raspandirea in crestere…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta, a atras atenția oamenilor nevaccinați cu privire la riscul de spitalizare ridicat in cazul infectarii cu COVID-19. Ea a declarat pentru Digi24 ca un posibil val patru al pandemiei in Romania va fi foarte periculos in localitațile cu rata de vaccinare…

- Un sondaj CURS realizat in perioada 19 - 27 mai indica faptul ca bucureștenii prefera ca la evenimentele culturale și sportive sa participe persoanele vaccinate și cele care au trecut prin boala. Intrebați „Pe masura ce se redeschide accesul la evenimente culturale și sportive, considerați…

- Persoanele care au avut COVID sunt primite in Grecia și Bulgaria doar cu dovada trecerii prin boala. Romanii care au fost diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus pot sa mearga in vacanța in Grecia sau Bulgaria fara sa iși faca un test PCR sau sa prezinte la granița un document care sa arate ca s-au…