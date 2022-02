Bebelușii aduși pe lume de mame vaccinate impotriva Covid-19 au un risc cu aproximativ 60% mai mic de a fi spitalizați pentru aceasta infecție. Potrivit unui studiu al CDC (Centrul de prevenire și lupa contra bolilor) din SUA, cercetatorii considera ca aceasta protecție provine din transferul de anticorpi contra virusului realizat intre femeia insarcinata și bebelușul ei, prin placenta. Studiul CDC a fost realizat in cazul unor bebeluși in primele șase luni de viața, in perioada iulie 2021 și ianuarie 2022, transmite AFP. Eficacitatea vaccinarii mamelor in timpul sarcinii pentru a impiedica spitalizarea…