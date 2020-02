Stiri pe aceeasi tema

- Virusul a fost transmis intre doi soti, in orasul Chicago, a comunicat Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor. Conform celui mai recent bilant anuntat de autoritatile chineze, pe teritoriul Chinei se inregistreaza 171 de decese generate de coronavirus si 8.137 de cazuri confirmate.Numarul…

- Este stare de urgenta in China si Hong Kong, alerta maxima in Malaiezia, Coreea de Sud si Japonia, 3 cazuri in Europa – Franta a raportat recent imbolnaviri, iar in Statele Unite si in Canada s-au inregistrat 5, respectiv 1 caz de imbolnaviri cu coronavirus 2019nCov.

- Autoritațile sanitare americane au anunțat luni ca au segmentat genomul primelor doua cazuri din Statele Unite cu noul coronavirus chinez, denumit 2019-nCoV, și au confirmat ca virusul este același cu cel detectat în China, scrie AFP.Un responsabil al Centrului de control și prevenire…

- Un calator din China a fost diagnosticat in orasul american Seattle cu coronavirusul provenit din orasul chinez Wuhan,a declarat marti un oficial al Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor din Statele Unite, transmite Reuters.

- Numarul persoanelor deja infectate de virusul misterios care a aparut in China este mult mai mare decat arata cifrele oficiale, sustin oamenii de stiinta, citati de BBC, citata de news.ro.Patruzeci si unu de cazuri ale noului virus au fost confirmate de laborator, insa expertii din Marea Britanie…

- Centrul pentru Controlul Bolilor din Statele Unite ale Americii susține ca puii de caine pot imbolnavi oamenii cu o infecție rezistenta la mai multe medicamente. O tulpina de Campylobacter jejuni a fost raportata in 30 de state americane, susține Centrul pentru Controlul Bolilor (CDC), vorbindu-se deja…

- Numarul deceselor in urma unei afectiuni pulmonare misterioase asociate utilizarii tigaretelor electronice in Statele Unite a crescut la 47, a anuntat joi Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), potrivit DPA. Agentia americana din domeniul sanatatii a spus ca victimele provin din 25 de…

