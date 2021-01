Șapte persoane s-au accidentat, astăzi, în Masivul Postăvarul

Astazi, 13.01.2021, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 7 cazuri de turisti care s-au accidentat in timp ce practicau sporturile de iarna in Masivul Postavaru. Pentru 3 dintre acestia a fost nevoie si de interventia echipajelor SMURD,… [citeste mai departe]