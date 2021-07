Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a admis miercuri parțial sesizarea facuta de Inalta Curte de Casație și Justiție impotriva legii care prevede reducerea limitei de vechime de la 10 la 7 ani pentru procurorii care activeaza in cadrul DNA și DIICOT, transmite instituția intr-un comunicat de presa.Judecatorii au…

